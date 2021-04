Bahnausbau Lustenau - Lauterach

Wegen wichtiger Gleisneulagearbeiten ist die Bahnstrecke zwischen St. Margrethen und Bregenz bis 1. Juni für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Für die Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die Fahrt verlängert sich daher um rund 15 Minuten.

Auswirkungen auf Straßenverkehr

Aufgrund von Gleis- und Oberbauarbeiten muss die Eisenbahnkreuzung Mäder in der Nacht von 7. auf 8. Mai und am 15. Mai vormittags für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Totalsperre Eisenbahnkreuzung Lustenau: Aufgrund der Erneuerung der Bahngasse muss die Eisenbahnkreuzung Lustenau Bahngasse in der Zeit von Samstag, 8. Mai (08:00 Uhr) bis Montag, 24. Mai (22:00 Uhr) für den gesamten Straßenverkehr gesperrt werden. Örtliche Umleitungen werden jeweils eingerichtet.