Ausreisetestpflicht für Bregenzerwald und Rheindelta

Seit 21. April gilt eine Ausreisetestpflicht für die Talschaft Bregenzerwald. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder unter zehn Jahren und Schüler. Die Ausreisetestpflicht wurde erneut verlängert und gilt nun bis vorerst bis inklusive 11. Mai.

Für die Rheindeltagemeinden (Höchst, Fußach und Gaißau) gilt ebenfalls eine Ausreisetestpflicht bis vorerst 11. Mai, 24:00 Uhr.

Kontrollpunkte Rheinbrücken: Kontrollpunkte werden dann bei der Rheinbrücke Fußach-Hard und der Rheinbrücke Höchst-Lustenau eingerichtet.

"Um längere Verzögerungen bei den Kontrollstellen zu vermeiden, sollten Bestätigung der Corona-Tests und Ausweise griffbereit sein“, rät Jürgen Wagner vom ÖAMTC-Vorarlberg. „Damit können Wartezeiten vermieden werden“ .

Straßensperren und Kontrollpunkte Bregenzerwald

Im Zuge der Ausreisetestpflicht sind rund um den Bregenzerwald drei Straßen ganztägig gesperrt: die L14, L15 und L49, alle nahe Alberschwende. Die Zufahrt nach Alberschwende ist für Anrainer nur über Wolfurt möglich. Auf der L193 werden tagsüber am Faschinajoch Kontrollen durchgeführt, zwischen 20:00 und 06:00 Uhr gibt es eine Nachtsperre. Kontrollpunkte für die Ausreisetests wurden auf der L200, beim Achraintunnel, auf der L48, bei Bödele, und auf der L2 eingerichtet. Auf der L193 wird tagsüber am Faschinajoch kontrolliert. Eine weitere Kontrollstelle wurde auf der L198 in Warth eingerichtet (Nachtsperre von 20:00 bis 06:00 Uhr).

L49 bleibt für Linienbus geöffnet

Die Achrainstraße (L49) bleibt zwischen Alberschwende und Knie ausschließlich für Linienbusse geöffnet. Das Mitführen eines negativen Covid-Tests wird auch in den Linienbussen kontrolliert.

Noch ein Hinweis

Ein Ausflug auf das Bödele bei Dornbirn ist nur mit einem negativen CoV-Test möglich, weil das Wandergebiet zum Bregenzerwald gehört!

Weitere Informationen dazu finden Sie hier.