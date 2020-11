Verpflichtende Assistenzsysteme ab 2022

2. Spurhalteassistent

Nicht aus der Spur geraten. Das System hält das Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen. Mit einer Kamera oder – bei gefinkelteren Systemen – mit einer Kombination von verschiedenen Sensoren (von Kameras über Radar bis hin zu Infrarot) wird der Verlauf der Fahrspur erfasst. Spätestens beim Verlassen der Spur greift das System ein und lenkt wieder zurück. Es greift also aktiv in das Lenkgeschehen ein. Damit geht es in seiner Funktion über die „Spurverlassenswarnung“ hinaus, die den Fahrer warnt (optisch, akustisch oder durch ein Vibrieren), wenn das Verlassen der Fahrspur droht, aber nicht aktiv eingreift.