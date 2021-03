Der Verkehrsübungsplatz in Teesdorf (NÖ) ist in der Zeit der Ausgangssperre OST von 1.4.- inkl. 6.4.21 gesperrt. Sollte die Ausgangssperre in einzelnen Bundesländern länger dauern als in NÖ, weisen wir darauf hin, dass der Besuch des VÜP nicht unter die Ausnahmeregeln der Ausgangsbeschränkungen fällt.