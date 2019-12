Verbreitet Schneefälle

Verbreitet feucht war es am Christtag. Während es im Flachland immer wieder regnete, fiel in den Bergen Schnee.

Neben etlichen Kettenpflichten gab es auch einige Straßensperren. In Tirol etwa waren die Skigebiete am Stubaier - und am Kaunertaler Gletscher nicht erreichbar.

In den Morgenstunden musste auch die Turracher Straße (B95) vorübergehend gesperrt werden. Auf der glatten Fahrbahn hatten sich einige Unfälle ereignet. Rund eine Stunde dauerten die Aufräumarbeiten.

