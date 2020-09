Ungarn-Grenzen geschlossen

Ungarn hat angesichts steigender Covid-19-Infektionszahlen im Ausland am 1. September seine Grenzen für ausländische Touristen geschlossen. Ausländische Staatsbürger dürfen damit nur mit begründeter Ausnahme ungarisches Territorium betreten.

Seit 1.9.2020 ist die Einreise nach Ungarn für Personen, die nicht ungarische Staatsbürger sind oder eine ständige oder eine länger als 90 Tage gültige Aufenthaltsgenehmigung in Ungarn haben, grundsätzlich nicht möglich. Personen, die grundsätzlich einreisen dürfen, müssen sich bei der Rückkehr nach Ungarn 14 Tage in Quarantäne begeben, nur nach zwei negativen Corona-Tests im Abstand von fünf Tagen (mit einem Zeitunterschied von mindestens 48 Stunden) dürfen sie die Quarantäne vorzeitig verlassen.

Es werden triftige Gründe definiert, die es ausgewählten Personengruppen erlaubt, unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften einzureisen, zudem sind die kleineren Grenzübergänge komplett gesperrt.

Transit ist ausschließlich über die A4, Ost Autobahn, Nickelsdorf möglich.

Transit ist nur auf bestimmten Reiserouten und Einkehren in bestimmten Raststationen möglich.

Für den bilateralen Personen- und Güterverkehr sind folgende Übergänge (zum Teil nur temporär) geöffnet:

Nickelsdorf – Autobahn – Hegyeshalom: 00:00 – 24:00 Uhr

Heiligenkreuz – Rábafüzes: 00:00 – 24:00 Uhr

Schachendorf – Bucsu: 00:00 – 24:00 Uhr

Rattersdorf – Köszeg: 00:00 – 24:00 Uhr

Deutschkreutz – Kophaza: 00:00 – 24:00 Uhr

Klingenbach – Sopron: 00:00 – 24:00 Uhr

Pamhagen – Fertöd: 00:00 – 24:00 Uhr

St. Margarethen – Fertörákos (Sopronpuszta): 05:00 – 19:00 Uhr

Andau – Jánossomorja: 05:00 – 21:00 Uhr

Nickelsdorf B10 – Hegyeshalom KII: 05:00 – 21:00 Uhr

Ausnahmen(Einreise erlaubt, keine Quarantäne oder Testpflicht):

Güterverkehr

Inhaber von Diplomaten- oder Dienstpässen bzw. offizielle Dienstreisen

Personen, die glaubhaft nachweisen können, dass sie innerhalb von 6 Monaten bereits an COVID-19 erkrankt waren.

Dienstreisen zwischen Unternehmen eines Konzerns (Geschäftsreisende, deren Firma einen Sitz in Ungarn hat - auch Tochterunternehmen, WICHTIG HIER: Formularpflicht, es dürfen in beiden Richtungen 30 km nicht überschritten werden, max. 24 Stunden in Ungarn)

Pendler: innerhalb einer 30 km von der Staatsgrenze entfernten Zone für maximal 24 Stunden

Weiters gibt es in speziellen Fällen die Möglichkeit, Online-Sondergenehmigungenfür die Einreise nach Ungarn zu beantragen (es besteht jedoch Quarantäne/Testpflicht). Die Formulare können ausschließlich auf elektronischem Wege in ungarischer und in englischer Sprache und bei folgenden Gründen gestellt werden

Teilnahme an Gerichts- oder behördlichen Verfahren in Ungarn, die mit einem durch den ungarischen Gerichtshof ausgestellten ungarischen Dokument nachgewiesen werden können

Inanspruchnahme einer ärztlichen Versorgung mit einer entsprechenden Bestätigung

Studien- und Prüfungspflicht mit einer Bestätigung der Bildungseinrichtung

Reise im Personenverkehr zur Arbeitsverrichtung mit einer Bestätigung des Arbeitgebers

Teilnahme an familiäre Ereignissen (Eheschließung, Taufe, Beerdigung)

Betreuung und Pflege von Familienangehörigen

Teilnahme an einer vorrangigen Sport-, Kultur bzw. kirchlichen Veranstaltung von internationaler Dimension

