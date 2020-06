Zufahrt zum Timmelsjoch gesperrt

Die Wintersperre über das Timmelsjoch, die Verbindung Ötztal - Passeiertal, ist zwar aufgehoben, allerdings verlegt ein Felssturz die Zubringerstraße zwischen Sölden und Hochgurgl.

Die Ötztalstraße (B186) bleibt nach dem Abgang einer Mure samt Felssturz am 28. Mai zwischen Zwieselstein und Untergurgl weiter gesperrt. Da der Hang nach wie vor in Bewegung ist, wird die Straße voraussichtlich noch die kommenden acht Wochen nicht befahrbar sein, teilte das Land Tirol am 11. Juni mit.