Zillertal: Gauder Fest ab 28. April

Das Gauder Fest in Zell am Ziller findet nach zwei Jahren Pause heuer von Donnerstag, 28. April, bis Sonntag, 1. Mai, statt. Offiziell wird das Fest am Freitag, 29. April, mit dem Bieranstich und der Gambrinus Rede eröffnet. Die Veranstaltung findet am Sonntag mit der Feldmesse und dem legendären Festumzug ihren Höhepunkt. Über 30.000 Besucher:innen werden zum größten Trachten- und Frühlingsfest Österreichs im Zillertal erwartet.

Das Gauder Fest findet traditionell im Ortskern von Zell am Ziller statt. Mit dem Auto sind die Parkplätze über die Inntal Autobahn (A12) bis Ausfahrt Zillertal und die Zillertal Straße (B169) erreichbar, es steht der Parkplatz der Zillertal Arena zur Verfügung. Am Samstag und Sonntag verkehren Zubringerbusse zwischen dem Parkplatz der Zillertal Arena und dem Festgelände.

Am Freitag und Samstag fährt ein Shuttlebus vom Bahnhof Zell nach Mayrhofen bzw. Strass (hält an allen Bahnhöfen).

Mit der Zillertalbahn bzw. mit Zubringerbussen gelangt man sowohl vom Bahnhof Jenbach als auch vom Talinneren direkt nach Zell am Ziller. Der Bahnhof ist nur wenige Gehminuten vom Festgelände entfernt.

Großer Gauder-Fest Umzug am 1. Mai

Am Sonntag findet um 10:00 Ihr der Feldgottesdienst statt. Um 11:30 Uhr startet der große Gauder-Fest Umzug. Im Ortsgebiet von Zeller am Ziller sind daher zahlreiche Straßen gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet, die Ausweichstrecken sind beschildert.