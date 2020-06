Wochenendsperre A12 - Anschluss Kufstein/Nord Richtung Innsbruck

Am Wochenende wird in Tirol der Autobahnanschluss Kufstein/Nord der Inntal Autobahn (A12) in Fahrtrichtung Innsbruck gesperrt. Betroffen sind also die Abfahrt und Auffahrt der Fahrbahn Richtung Innsbruck, und zwar von Samstag, 27. Juni 2020, 7 Uhr, bis längstens Montag, 29. Juni 2020, 5 Uhr früh.

Es werden hier Teile einer Brücke abgerissen.

Umgeleitet wird der Verkehr über die Anschlussstelle Kufstein/Süd.

Mehr Themen aus Tirol

Aktuelle Verkehrsinfos