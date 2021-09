Tunnel-Herbstreinigung in Tirol und Vorarlberg

Immer im Herbst werden die Tunnelanlagen auf Autobahnen und Schnellstraßen gereinigt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Außerdem werden Beleuchtungen und Notrufnischen überprüft und ebenfalls geputzt.

Rheintal Autobahn (A14):

Der Citytunnel ist in der Nacht von 14. auf 15. Oktober (20 bis 6 Uhr) in beiden Richtungen gesperrt, die Umleitung erfolgt über das Stadtgebiet von Bregenz.

Der Pfändertunnel ist jeweils in der Nacht von 20 bis 6 Uhr noch bis 13. Oktober in Arbeit. Der Verkehr wird jeweils in die andere Röhre umgeleitet.

Die im Ambergtunnel seit April laufenden Tunnel-Sanierungsarbeiten dauern noch bis Dezember an. Mit Fertigstellung der Arbeiten erfolgt vor Verkehrsfreigabe noch eine Tunnelzwischenreinigung.

Arlberg Schnellstraße (S16):

Der Dalaaser Tunnel ist von 13. bis 15. Oktober in der Nacht jeweils in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Der Arlbergtunnel wird in der Zeit von 4. Oktober bis 8. Oktober jeweils in den Nächten gereinigt. Dabei kann es zu abwechselnden Anhaltungen von maximal 30 Minuten kommen.

Der Langener Tunnel wird von 11. bis 13. Oktober in der Nacht jeweils in eine Fahrtrichtung gesperrt. Die Umleitung führt über die Landesstraße. Außerdem finden von 18. bis 22. Oktober notwendige Wartungsarbeiten statt. Auch hier muss für zwei Nächte jeweils eine Fahrtrichtung gesperrt werden.

Der Tunnel Pians/Quadratsch ist von 29. auf 30. September bzw. 30. September auf 1. Oktober jeweils in eine Fahrtrichtung in der Nacht gesperrt.

Inntal Autobahn (A12):

Der Landecker Tunnel wird zwischen 11. und 20. Oktober gereinigt. Aufgrund der bis Dezember 2021 dauernden Arbeiten an der Schlossgalerie auf der L 76 Landecker Straße werden diese Reinigungsarbeiten in der Nacht mit Portalanhaltungen und stündlicher Schleusung des Verkehrs durchgeführt. Aufgrund der nicht vorhandenen Umleitungsmöglichkeit gibt es in der Zeit der Tunnelreinigung in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie Sonntag auf Montag keine Sperren des Tunnels.

Der Roppener Tunnel: Reinigungsarbeiten haben bereits begonnen und dauern bis 1. Oktober.

Reinigung der Tunnel im Großraum Innsbruck : Bergiseltunnel : 4. bis 6. Oktobe, Wiltener Tunnel: 4. bis 6. Oktober, Tunnel Amras: 6. bis 8. Oktober sowie Sonnenburgerhoftunnel: 6. bis 8. Oktober. Die Umleitungen des Verkehrs erfolgen über die Anschlussstellen Völs- Kranebitten, Zenzenhof, Innsbruck-Ost bzw. Hall-West über den Wiltener Tunnel, Bergisel- oder Sonnenburgerhoftunnel.

Aufgrund von weiteren notwendigen Wartungsarbeiten sind zusätzlich der Tunnel Amras von 13. bis 15. und 20. bis 22. Oktober sowie der Bergiseltunnel und der Wiltener Tunnel von18. bis 20. Oktober gesperrt.