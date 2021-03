Tunnel-Frühjahrsputz in Tirol und Vorarlberg

Immer im Frühjahr werden die Tunnelanlagen auf Autobahnen und Schnellstraßen gereinigt, um die Verkehrssicherheit in den Tunnels zu erhöhen. Ziel ist es, die Tunnel und Galerien von Schmutzablagerungen zu befreien. Beleuchtungen und Notrufnischen werden überprüft und ebenfalls geputzt.

Rheintal Autobahn (A14):

Der Pfändertunnel ist von 22.3. bis 21.4. jeweils in der Nacht von 20:00 bis 6:00 Uhr vom 22.3. bis 21.4. an der Reihe. Es gibt keine Umleitungsempfehlung, der Verehr wird immer durch die Röhre, die nicht gereinigt wird, umgeleitet.

Der Citytunnel ist in der Nacht von 20:00 bis 6:00 Uhr vom 22.4. bis 23.4. gesperrt. Der Verkehr wird über das Stadtgebiet Bregenz umgeleitet.

Arlberg Schnellstraße (S16):

Der Dalaaser Tunnel ist am 18.3.und am 19.3. jeweils in eine Richtung gesperrt und von 19.5. bis 21.5.in der Nacht jeweils in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Der Arlbergtunnel wird von 22.3. bis 26.3., von 28.4. bis 30.4. und von 3.5. bis 7.5. jeweils in den Nächten gereinigt und gewartet. Dabei kommt es zu abwechselnden Anhaltungen an den Tunnelportalen von maximal 30 Minuten.

Der Flirscher Tunnel sowie die nachfolgenden Galerien sind vom 12.4. bis 15.4. an der Reihe. Die Arbeiten erfolgen während des Tages mit einer Sperre Richtung Bregenz.

Der Strenger Tunnel wird in der Zeit 12.4. bis 14.4. Richtung Bregenz gesperrt, in der Zeit vom 14.4. bis 16.4.2021 ist die Richtungsfahrbahn Innsbruck jeweils in der Nacht gesperrt. Der Verkehr wird über das niederrangige Straßennetz umgeleitet.

Der Perjentunnel wird in der Zeit von 19.4. bis 21.4. Richtung Bregenz und von 21.4. bis 23.4 Richtung Innsbruck jeweils in der Nacht wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über die B171 umgeleitet.

Der Pianner/Quadratschertunnel wir von 26.4. bis 27.4. Richtung Bregenz und von 27.4. bis 28.4. Richtung Innsbruck jeweils in der Nacht gesperrt. Der Verkehr wird über die B171 umgeleitet.

Inntal Autobahn (A12):

Der Landecker Tunnel wird zwischen 26.4. bis 30.4. und von 3.5. bis 5.5. gereinigt. Es ist keine Umleitung über die L76 auf Grund einer Dauerbaustelle möglich. Während der Reinigungen werden Zeitschleusen zu jeder vollen Stunde angekündigt, um dem Verkehr regelmäßig die Durchfahrt für jeweils rund zehn Minuten zu ermöglichen.

Der Roppener Tunnel wird von 29.3. bis 9.4. Richtung Bregenz gereinigt. Der Verkehr wird in der jeweils betroffenen Richtung über die Landesstraße umgeleitet. Die Reinigung Richtung Kufstein erfolgt von 31.3. bis 2.4. sowie von 12.4. bis 16.4..