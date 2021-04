Totalsperre Zirlerberg (B177) am 21. und 22. April

Die Seefelder Straße (B177) ist im Bereich "Zirlerberg", also zwischen der Abfahrt A12 - Zirl Ost und Leithen, am Mittwoch, 21. April von 08:00 Uhr bis Donnerstag, 22. April, bis 22:00 Uhr, aufgrund von Sanierungsarbeiten in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt.

Pkw und Busse ohne Anhänger werden über die Möserer Straße (L36) und die Buchener Straße (L35) umgeleitet, der Schwerverkehr muss großräumig über den Fernpass (B179) oder über die Inntal Autobahn (A12) Innsbruck – Kufstein ausweichen.