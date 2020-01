Tiroler Hausbau und Energie Messe in Innsbruck

Von Freitag, 31. Jänner, bis Sonntag, 2. Februar, findet die Tiroler Hausbau und Energie Messe am Messegelände in Innsbruck statt. Rund um das Messegelände stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Diese sind, ausgenommen Sonntag, kostenpflichtig.

Ein kostenloser Messe-Shuttle-Bus verkehrt im 30-Minuten-Takt ab der Haltestelle beim Freigelände Olympiaworld über den Hauptbahnhof zum Messegelände Haupteingang in der Ing.-Etzel-Straße und retour.

Die Parkgebühren am Freigelände Olympiaworld betragen pauschal 5 Euro pro Tag.

Infos Shuttlebusse

Abfahrtszeit am Freitag und am Samstag von der Olympiaworld Richtung Messe von 09:45 Uhr bis 18:45 Uhr im 30-Minuten Takt.

Abfahrtszeit Messe Richtung Olympiaworld von 09:53 Uhr bis 18:53 Uhr im 30-Minuten Takt.

Abfahrtszeit am Sonntag von der Olympiaworld Richtung Messe von 09:45 Uhr bis 17:15 Uhr im 30-Minuten Takt.

Abfahrtszeit Messe Richtung Olympiaworld von 09:53 Uhr bis 17:23 Uhr im 30-Minuten Takt.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Straßenbahn Linie 1 hält direkt vor den Eingängen in der Ing.-Etzel-Straße, Haltestelle Messe/Zeughaus. In der Kochstraße, in unmittelbarer Nähe der Messe Innsbruck, sind Haltestellen der Buslinien 4, A und R. Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist nur wenige Gehminuten vom Messegelände entfernt.