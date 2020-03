Von 12. bis 15. März findet die 37.Tiroler Frühjahrsmesse in Innsbruck statt.

Da rund und um das Messegelände nur begrenzt Parkplätze vorhanden sind, (an Werktagen gebührenpflichtig, maximale Parkdauer 3 Stunden) sollten die Besucher nach Möglichkeit öffentlich anreisen.

Kostenfreier Messe-Shuttle-Bus

Ein Gratis-Messe-Shuttle-Bus fährt täglich ab 08:30 Uhr von der Haltestelle beim Freigelände Olympiaworld im 15-Minuten-Takt zum Messegelände und retour. Die Parkgebühren am Freigelände Olympiaworld betragen pauschal 5 Euro pro Tag.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer mit dem VVT anreist, erhält eine Fahrpreisermäßigung von 50 Prozent: Dafür muss das VVT-Ticket bei der Messekasse abgestempelt werden und die Rückfahrt ist kostenlos. (Gilt für alle Linienbusse und Nahverkehrszüge ausgenommen Stadtverkehrslinien Innsbruck (IVB). Vom Hauptbahnhof Innsbruck kann man das Messegelände in nur wenigen Gehminuten erreichen.



Die Straßenbahn Linie 1 hält direkt vor den Eingängen in der Ing.-Etzel-Straße, Haltestelle Messe/Zeughaus.In der Kochstraße, in unmittelbarer Nähe der Messe Innsbruck, befinden sich Haltestellen der Buslinien 4, A und R.