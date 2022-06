Sperre Brixental Straße (B170)

Am Donnerstag, 16. Juni, findet im Brixental der traditionelle Anlassritt statt. Der Antlassritt ist jedes Jahr am Fronleichnamstag und führt über die Brixental Straße (B170) nach Kirchberg i. T. bis zum Rastplatz ("Schwedenkapelle") und zurück. Die örtlichen Musikkapellen begleiten den Zug.

Aus diesem Grund wird die B170 zwischen Kirchberg in Tirol und Brixen im Thale in beiden Richtungen am 16. Juni von 12:00 bis 17:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Der Club rät, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Zufahrten nach Hopfgarten, Kelchsau, Westendorf und Brixen sind gestattet.