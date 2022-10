Sölden: Auftakt zum FIS Skiweltcup am 22. und 23. Oktober

Seit der Saison 2000/2001 findet der Skiweltcup Auftakt traditionell am Rettenbachferner in Sölden im Ötztal statt. Am 22. und 23. Oktober werden wieder tausende Fans erwartet. Verzögerungen sollten vor allem Samstag- und Sonntagfrüh auf der Ötztal Straße (B186) zwischen der A12-Abfahrt Ötztal und Sölden eingeplant werden.

Gratis-Shuttle nutzen

Die Parkplätze rund um das Zielgelände stehen dem Organisations-Team zu Verfügung, der Club empfiehlt daher den im Eintrittspreis inkludierten Shuttlebusservice zu nutzen. Ein gültiger Skipass berechtigt ebenfalls zur Fahrt. Die Busse verkehren am Samstag ab 07:45 bis 18:00 Uhr, am Sonntag von 07:45 bis 17:30 Uhr laufend je nach Bedarf.

Die Shuttlebusse vom Gletscher ins Tal fahren ab 13.00 Uhr nur mehr bis zur Gaislachkoglbahn - von dort ist ab 13.00 Uhr ein Pendelverkehr zu den Haltestellen Sparkasse und Giggijochbahn eingerichtet.

Shuttlebus-Haltestellen und Parkmöglichkeiten