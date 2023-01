Seefeld: Nordic Combined Triple

Von 27. bis 29. Jänner findet wieder der FIS Weltcup „Nordic Combined Triple“ in Seefeld statt. Am Freitag und Samstag finden zum ersten Mal auch zwei Weltcup Bewerbe der Damen statt. Sie absolvieren neben den Sprüngen am Freitag und Samstag jeweils 5 km im Langlauf. Tausende Fans werden am Wochenende in Seefeld erwartet. Mit Verzögerungen ist auf der Seefelder Straße (B177) vor allem im Bereich "Zirler Berg" zu rechnen.

Da nur eine sehr begrenzte Anzahl kostenpflichtiger Parkplätze zur Verfügung steht, rät der Club zum Umstieg auf öffentlichen Verkehrsmittel. Der Bahnhof Seefeld ist nur ca.10 Gehminuten von der Seefeld Sports Arena entfernt.