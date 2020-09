Nachtsperren Defereggental Straße (L25)

Auf der Defereggental Landesstraße (L25), der Verbindung Matrei in Osttirol - St. Jakob in Defereggen, wird der Mellitztunnel aufgrund von Sanierungsarbeiten bis 10. Oktober jeweils in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr und von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt.

Es gibt keine Umfahrungs- bzw. Umleitungsmöglichkeiten.

Tagsüber ist im Tunnel ein Fahrstreifen frei, der Verkehr wird mittels Ampelanlage wechselseitig vor den Portalen angehalten. Es kommt zu Wartezeiten.