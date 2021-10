Lienz: Busbahnhof in Betrieb

Reisende können in Lienz nun unmittelbar am Bahnhof vom Bus auf die Bahn - und umgekehrt - umsteigen. Seit 18. Oktober halten die Linienbusse beim neu errichteten Busbahnhof direkt neben dem Bahnhofsgebäude. Der provisorische Busbahnhof wird nicht mehr angefahren.

Bis zur geplanten Fertigstellung wird noch an vielen Abschnitten des neuen Mobilitätszentrums Lienz intensiv gearbeitet. Im Bereich der Geh- und Radwegunterführung sind schon große Teile fertiggestellt. Auch die Arbeiten am Bahnhofs-Vorplatz, am Bahnhofsgebäude, beim Bahnsteig 1 und der Bau des Nahversorgers östlich des Bahnhofs laufen auf Hochtouren. Der Inselbahnsteig ist bereits fertiggestellt und die Aufzüge sind in Betrieb. Planmäßig sollen bis Ende Dezember 2021 die Hauptarbeiten abgeschlossen sein. Ab 2022 steht den Fahrgästen in Lienz eine völlig neue Qualität des Bahnfahrens zur Verfügung.