Beim Kufsteinerland Radmarathon am Sonntag, 4. September, können die Teilnehmenden zwischen drei Strecken wählen. 124 Kilometer Strecke und 2.000 Höhenmeter stehen bei der Route durch das Thierseetal, Brandenberg und Pinegg am Rofan auf dem Programm. Die mittelschwierige Strecke (Seenrunde) lässt Brandenberg und Pinegg aus und kommt so auf 99 Kilometer und 1.400 Höhenmeter. Als dritte Variante gibt es die 48 Kilometer lange Panoramarunde durch das Inntal. Alle Rennen starten und enden in Kufstein.

Straßensperren:

Kufstein, Oberer Stadtplatz, Totalsperre von 06:30 bis ca. 17:00 Uhr (Autos von Norden kommend: Umleitung über Feldgasse – E-Hofbauerweg – Fischergries – Unterer Stadtplatz – Münchnerstraße – Richtung Wörgl B171 | Autos von Süden kommend: Umleitung über Salurner Straße – Kinkstraße – rechts abbiegen in die Madersbergerstraße – Schillerstraße)

Hinterthiersee (L30) Sperre von 8:00 bis 10:30 Uhr Buswendeplatz Grub bis Einmündung in die L 37 in Landl

Einbahnregelung auf der Gemeindestraße Klötting von Schwoich Richtung B171.von 9:00 bis 15:00 Uhr; Sperre der Strecke zwischen 09:00 und 12:00 Uhr.