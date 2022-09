Innsbrucker Herbstmesse von 5.- 9. Oktober

Die größte Publikumsmesse Westösterreichs öffnet von 5. bis 9. Oktober wieder ihre Tore am Messegelände in Innsbruck. Rund um das Messegelände sind nur begrenzt Parkplätze vorhanden, an Werktagen sind sie gebührenpflichtig (maximale Parkdauer 3 Stunden). Der Club empfiehlt daher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Ein Gratis-Messe-Shuttle-Bus fährt täglich ab 09:45 Uhr ab der Haltestelle beim Freigelände Olympiaworld im 15-Minuten-Takt zum Messegelände Haupteingang (Ing.-Etzel-Straße) und retour. Die Parkgebühren am Freigelände Olympiaworld betragen pauschal 5 Euro pro Tag.



Die Linie SE1 (derzeit Schienenersatzverkehr mit Bussen) hält vor dem Eingang in der Ing.-Etzel-Straße, Haltestelle Messe/Zeughaus. In der Kochstraße, in unmittelbarer Nähe der Messe Innsbruck, sind Haltestellen der Buslinien 504, A und R. Wer mit der Bahn anreist, kann bei der ÖBB-Haltestelle Innsbruck Messe aussteigen.

Hinweis:

Beim Online-Kauf eines Messetickets kann ein Eventticket angefordert werden, mit dem aus ganz Tirol gratis mit Bus und Bahn zur Messe und wieder zurück gefahren werden kann.