Innsbruck-Igls: Bob und Skeleton Weltcup

Von Freitag, 17. Jänner bis Sonntag, 19. Jänner, findet im Eiskanal von Innsbruck-Igls der Weltcup im Bob und Skeleton statt. Aufgrund der knappen Parkplatzsituation beim Eiskanal empfiehlt der Club, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Die Eintrittskarte gilt gleichzeitig als Fahrschein für die Kernzone Innsbruck.



Zusätzlich verkehrt an beiden Renntagen Gratis-Shuttle-Busse zwischen dem Hauptbahnhof in Innsbruck und dem Eiskanal in Igls.