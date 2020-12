Innsbruck: Ferienfahrplan für Öffis am Wochenende

Aufgrund der Corona - Massentestungen werden in Innsbruck alle städtischen Linien am Samstag, den 5. Dezember und am Sonntag, den 6. Dezember verstärkt und verkehren nach dem Ferienfahrplan.

Die Regionallinien fahren wie gewohnt nach dem Samstag- bzw. Sonntagfahrplan.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen, Bahnsteigen und in Bahnhöfen für alle Fahrgäste ab 6 Jahren verpflichtend. Schutzvisiere sind mittlerweile nicht mehr erlaubt, es ist ein eng anliegender MNS zu tragen.