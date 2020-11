Innsbruck: Erneuerung Ampelanlage bei Mühlauer Brücke

In Innsbruck gibt es besonders zu den Verkehrsspitzen lange Staus rund um die Baustelle bei der Mühlauer Brücke (Kettenbrücke). Grund dafür sind die Sanierungsarbeiten an der Brücke sowie die Erneuerung der Ampelanlage in diesem Bereich.

Die Bauarbeiten sind wetterabhängig und werden etwa sechs Wochen, bis Angang Dezember, dauern. Wenn die Ampeln ausgeschaltet sind, gelten die dort angebrachten vorrangregelnden Verkehrszeichen. Die gesamte Kreuzung ist während der Bauarbeiten befahrbar. Die Sanierung der Mühlauer Brücke sollte Ende November abgeschlossen sein. Es wird empfohlen, diesem Bereich großräumig zu umfahren.

Fußgänger und Radfahrer werden an den einzelnen Baustellenbereichen vorbeigeleitet.

Geänderte Verkehrsführung Hallerstraße

Auf der Haller Straße in Innsbruck steht derzeit im Bereich vor der Kreuzung Hoher Weg/Mühlauer Brücke Fahrtrichtung Zentrum der linke Fahrstreifen ausschließlich Linienbussenzur Verfügung. Dieser "Fahrstreifen für Omnibusse" wurde aufgrund der Sanierungsarbeiten der Mühlauer Brücke eingerichtet, weil es hier immer wieder zu Behinderungen des öffentlichen Verkehrs gekommen ist.

Laut Informationen des Clubs soll der "Fahrstreifen für Omnibusse" lediglich für die Dauer der Arbeiten auf der Mühlauer Brücke bestehen bleiben. Diese werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.