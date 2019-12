Innsbruck: Bergiselspringen am 3. und 4. Jänner

Im Rahmen der Vierschanzentournee gastieren die Skispringer am 3. und 4. Jänner 2020 wieder am Bergisel in Innsbruck. Tausende Zuschauer werden erwartet.

Eintrittskarte als Fahrschein für öffentliche Verkehrsmittel

Am Wettkampftag, 4. Januar, gilt die Eintrittskarte auch als Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in Innsbruck sowie für die Nahverkehrszüge in Tirol nach Innsbruck. Außerdem ist ein kostenloser Shuttlebus-Service vom Hauptbahnhof bis zum Fuß des Bergisel eingerichtet.

Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, kann am 4. Jänner entlang der Brenner Straße (B182) parken. Aus diesem Grund wird die B182 ab 9:00 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck zwischen Innsbruck Süd und Innsbruck gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über die Brenner Autobahn (A13) und Inntal Autobahn (A12) bzw. über Mutters und Götzens.

Außerdem kann das Auto auch bei der gebührenpflichtigen Park and Ride-Anlage beim Olympia-Eisstadion (liegt direkt am Südring) abgestellt und auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen werden.