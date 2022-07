Innsbruck: Arbeiten am Südring ab 11. Juli

Der erste Abschnitt des Radweges am Südring in Innsbruck wird ab Montag, 11. Juli im Bereich zwischen Tschamlerstraße und Olympiabrücke umgesetzt.

Das bedeutet, dass zukünftig ein Radweg parallel mit dem Gehsteig in der Graßmayrstraße bis zur Graßmayr-Kreuzung geführt wird. In weiterer Folge wird zuerst die Leopoldstraße, dann die Anton-Melzer-Straße gequert. Der bestehende Gehsteig in der Anton-Melzer-Straße zwischen der Leopold- und der Tschamlerstraße wird als gemischter Geh- und Radweg ausgebaut.

Im Zuge des Radwegausbaus am Südring wird auch die alte Wasserleitung unter dem geplanten Radweg von der Olympiabrücke bis zur Glockengießerei Grassmayr erneuert.

Verkehrsbeeinträchtigungen am Südring

Für diese abgestimmten Baumaßnahmen wird über die gesamte Bauzeit von 11. Juli bis Mitte Oktober ein Fahrstreifen als Baufeld benötigt. Am Südring steht zusätzlich zum Linksabbiegestreifen stadtauswärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das Rechtsabbiegen von der Anton-Melzer-Straße in die südliche Leopoldstraße ist für Pkw möglich.