Hahntennjoch Landesstraße (L246) zeitweise gesperrt

Auf der Hahntennjoch Landesstraße (L246) finden auf der Imster Seite seit Mittwoch, 3. Mai, Asphaltierungsarbeiten statt. Es handelt sich um Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Die L246 wird daher bis Freitag, 5. Juni, sowie von Montag, 8. Juni, bis Mittwoch, 10. Juni, jeweils von 9:00 bis 20:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperrzeiten wurden so gewählt, dass die Pendler die Straße für die Fahrt zur Arbeit und retour nützen können. Am Wochenende kann die Straße ebenfalls befahren werden. Die Arbeiten sollen vor der Grenzöffnung zu Deutschland am 15. Juni abgeschlossen sein.