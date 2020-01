Hahnenkammrennen in Kitzbühel

In dieser Woche steht Kitzbühel wieder ganz im Zeichen der Hahnenkammrennen, die bereits zum 80. Mal stattfinden. Tausende Besucher werden vor allem von Freitag bis Sonntag in der Gamsstadt erwartet.

Mit Staus ist auf allen Zufahrten nach Kitzbühel zu rechnen, weil neben den Sportfans auch zahlreiche Tageskifahrer unterwegs sein werden. Verzögerungen sollten auf folgenden Strecken eingeplant werden:

Pass Thurn Straße (B161) zwischen Pass Thurn und St. Johann/Tirol

Brixental Straße (B170) zwischen Wörgl und Kitzbühel

Tiroler Straße (B171) zwischen Kiefersfelden und Kufstein

Eiberg Straße (B173) von Kufstein bis Söll

Loferer Straße (B178) abschnittsweise zwischen dem Steinpass und Wörgl

Inntal Autobahn (A12) vor der Ausfahrt Kufstein Süd

Der Club erinnert an die Vignettenbefreiung auf der Inntal Autobahn (A12) zwischen Kiefersfelden und Kufstein Süd. Auf der B171 regelt bei Kufstein eine Dosierampel den aus Deutschland kommenden Verkehr.

Wer kann, sollte mit der Bahn nach Kitzbühel reisen. Zwischen Wörgl und Hochfilzen sind alle Nahverkehrszüge mit der Gästekarte GRATIS.

Parkmöglichkeiten

Die Parkplätze in Kitzbühel sind an den Renntagen bereits ab den Morgenstunden ausgelastet. Aus diesem Grund sollten etwa die kostenlosen Großparkplätze in Kirchberg (B170) und Oberndorf in Tirol (B161) genutzt werden. Von dort gelangt man mittels Gratis-Shuttle-Zügen direkt zum Zielgelände beim Hahnenkamm. Diese verkehren an den Renntagen im 15-Minuten-Takt. Die Zufahrten zu den Parkplätzen sind gut sichtbar mit der Aufschrift "Hahnenkammrennen" gekennzeichnet.

Wer aus Richtung Mittersill nach Kitzbühel fährt, kann sein Fahrzeug am Parkplatz „Kitzbühel Süd“ abstellen.Von dort sind es rund 20 Gehminuten zum Zielgelände

Pannenhilfe verstärkt im Einsatz

Um den zahlreichen Besuchern im Falle einer Panne schnell mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können, wird der Pannendienst in Kitzbühel und in Wörgl verstärkt. Der Notruf des Clubs ist unter der Rufnummer 120 ohne Vorwahl erreichbar. Die stationäre Pannenhilfe am Stützpunkt Kitzbühel ist zusätzlich am Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr geöffnet.