Grenzverkehr Tirol-Deutschland

Mit Sonntag, 28. März 2021, hat Deutschland die Einstufung Tirols als Virusvariantengebiet aufgehoben. Viele Einreisende aus Tirol müssen aber noch bis 7. April, 24:00 Uhr, verschärfte Quarantäne-, Test- und Anmeldepflichten erfüllen.

Bei Einreisenden, die in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet waren, ist die Quarantäne mit 14 Tagen länger. Zudem können sie sich nicht fünf Tage nach Einreise freitesten. Auch bei der Einreise gelten zunächst noch strengere Regeln: Wer in den zehn Tagen vor Einreise in einem Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet war, muss schon bei der Einreise einen negativen Test vorlegen. Bei Einreise aus einem normalen Risikogebiet wäre dies auch nachträglich möglich.

Transit über des Deutsche Eck

Der Transit über das Deutsche Eck ist möglich, aus Tirol kommend jedoch nur mit Einreiseanmeldung und negativem Corona-Test. Personen, die sich in den letzten 10 Tagen bzw. vor dem 28. März, 0:00 Uhr, in Tirol (ausgenommen Osttirol, die Gemeinde Jungholz, sowie das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee) aufgehalten haben, benötigen für den Transit über das Deutsche Eck eine Einreiseanmeldung und einen negativen Corona-Test.

Beispiele:

Eine Person aus Salzburg kann seit dem 28. März ohne Weiteres über das Deutsche Eck nach Tirol hin und zurück fahren.

Eine Person, die sich am 27. März in Tirol aufgehalten hat, benötigt für den Transit über das Deutsche Eck bis zum 7. April eine Einreiseanmeldung und einen negativen Corona-Test.

Bei der Einreiseanmeldung kann nur ein deutscher Zielort angegeben werden. Beim reinen Transit über das Deutsche Eck empfehlen wir die Eingabe der Adresse des deutschen Grenzübergangs.

Sonderregelung Güterverkehr: bei reinem Transit über das Deutsche Eck ist der Güterverkehr von der Melde- und Testpflicht ausgenommen!

Laufend aktualisierte Informationen zu den Ein- und Durchreisebestimmungen von Tirol nach Deutschland finden Sie auf der Seite des BMEIA unter dem Punkt "Reisende aus Virusvarianten-Gebieten".