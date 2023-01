Führungswechsel beim ÖAMTC Tirol

Mag Ursula Muigg löste mit 1. Jänner 2023 Dr. Andreas Heis als Landesdirektorin ab.

Seit insgesamt 38 Jahren beim Club – mit einem längeren Abstecher nach Wien – hat Andreas Heis im Jahr 2005 die Agenden als Geschäftsführer des ÖAMTC Tirol übernommen.

Jetzt tritt er in den wohlverdienten Ruhestand und Mag Ursula Muigg, langjährige Bereichsleiterin für Recht und Versicherungen, wurde vom Präsidium des ÖAMTC Tirol zu seiner Nachfolgerin ernannt.

Mit Mag Ursula Muigg hat der ÖAMTC Tirol die zweite Frau in der Clubgeschichte an der Spitze: „Ich bin stolz darauf, an der Spitze dieses außergewöhnlichen Vereins zu stehen und freue mich mit den Mitarbeiter/-innen auf die Zukunft.“