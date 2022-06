Flugbeobachter wieder unterwegs

Der Stauflieger, eine Cessna, des Partnerclubs ADAC wird auch in diesem Jahr wieder abheben. Die Saison startet für die Flugbeobachter bereits am Pfingstwochenende. Aus der Luft betrachtet werden vor allem der Großraum München, das "Inntal-Dreieck" (A8/A93), die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg sowie die Inntal und die Brenner Autobahn (A12, A13) in Tirol.

Durch die Beobachtung der Reiseströme von oben, können Entwicklungen an den Staupunkten besser prognostiziert werden. Der Staubeobachter gibt diese Informationen an den Club weiter.