Fahrverbote auf Landesstraßen für Ausweichverkehr

Auch heuer gibt es wieder Fahrverbote auf Landesstraßen für Urlaubertransit in einigen Tiroler Bezirken. Es ist eine Maßnahme seitens der Tiroler Landesregierung, um dem massiven Ausweichverkehr durch Ortsdurchfahrten bei Stau entgegenzuwirken. Zu Pfingsten gelten diese Fahrverbote von Freitag, 3. Juni, 7:00 Uhr bis Sonntag, 5. Juni, 19:00 Uhr Fahrtrichtung Süden. Zusätzlich sind die Fahrverbote Fahrtrichtung Norden von Samstag 18. Juni, ab 7:00 Uhr bis Sonntag, 19. Juni, 19:00 Uhr in Kraft. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Innsbruck Land, Kufstein und Reutte. Autobahnabfahrten sind von den Sperren NICHT betroffen! Die Fahrverbote gelten für alle Kraftfahrzeuge, auch Motorräder, die sich in Tirol auf der Durchreise befinden. Der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr ist von den jeweiligen Fahrverboten ausgenommen.

Regelung Sommerreiseverkehr

Die Fahrverbote werden außerdem von 09. Juli bis 11. September jeweils Samstag 07:00 bis Sonntag 19:00 Uhr, verhängt.

Übersicht Fahrverbote Bezirk Innsbruck und Innsbruck Land Grafik1

B 171a Tiroler Straße Abzweigung Hall Ast Tulfes bei km 20,836 Richtung Tulfes

L 38 Ellbögener Straße nach dem Kreisverkehr Ampass-Häusern bei km. 0,00 Richtung Ampass, bei km 10,750 + 90 Meter Richtung Ellbögen und bei km 11,750 ebenfalls Richtung Ellbögen jeweils für den Verkehr Richtung Italien und zusätzlich für den Verkehr Richtung Deutschland bei km 22,578 Richtung Norden, bei km 10,250 + 68 Meter Richtung Norden

L 11 Völser Straße ab der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr L 11/L306 Richtung Kematen und Richtung Innsbruck

L 13 Sellraintal Straße ab der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr L 11/L 13 in FR Sellraintal

L 394 Axamer Straße bei Strkm. 0,00 + 20 Meter i n FR Axams

Gemeindestraße Nösslach (GSt. 1561/1, KG Gries a. Br.) ab 16 m südöstlich der nördlichsten Ecke des GSt. 967/1 in FR Süden und in FR Norden

L283 Bleichenweg (Ampasser Straße) beim Kreisverkehr DEZ bei km 0,250+56 Meter

L9 Igler Straße (Mittelgebirgsstraße) beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte bei km 0,5+121 Meter und L32 Schlossstrasse (Aldranser Straße) beim Kreisverkehr Innsbruck- Mitte, bei km 0,00

Weitere Maßnahmen:

Dosierampeln auf der Brenner Straße (B182) bei Mühlbachl für den Verkehr Richtung Süden, Richtung Deutschland bei km 33,148

Richtung Norden Grafik 2

38 Ellbögener Straße ab Kilometertafel 22,578 Fahrtrichtung Innsbruck

L38 Ellbögener Straße ab Kilometertafel 10,250 Fahrtrichtung Innsbruck

Gemeindestraße Nösslach bei der Abfahrt des Autobahnparkplatzes Nösslach Fahrtrichtung Norden/Innsbruck

L 226 Natterer Straße und L 227 Mutterer Straße beim Kreisverkehr Mutters/Natters Fahrtrichtung Mutters/Natters

Übersicht FahrverboteBezirk Reutte Grafik

Die Fernpass Straße (B 179) ist von den Fahrverboten nicht betroffen!

Pinswanger Straße (L288) zwischen der Abzweigung Weißhausstraße (L396) und Pflach

Reuttener Straße (L69) ab dem Bereich Anschlussstelle Vils Fahrtrichtung Pflach bis zum Kreisverkehr Wiesbichl in Pflach

L 288–0–A1 Zufahrtsstraße nach Pflach ab der Einmündung der Abfahrtsrampe von der B179 (Abfahrt Reutte Nord) Fahrtrichtung Pflach bis zum Kreisverkehr Wiesbichl in Pflach

Übersicht Fahrverbote Bezirk KufsteinGrafik

L211 Unterinntal Straße 1. Teil ab 150 m vor km 7,750 (Kreisverkehr M-Preis) Richtung Kufstein und Deutschland

Gemeindestraße Endach/Kufstein ab dem Kreisverkehr Kufstein-Süd/B173/Krankenhaus Richtung BKH Kufstein

L295 Buchberger Straße ab km 3,00 Richtung Niederndorf

Weiter Maßnahmen: