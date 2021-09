Eingeschränkter Zugverkehr zwischen Telfs-Pfaffenhofen und Zirl

Aufgrund intensiver Bahnbauarbeiten im Bereich Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen sowie im Abschnitt zwischen Telfs-Pfaffenhofen und Zirl, kommt es im Zugverkehr zu Änderungen bzw. Einschränkungen, die bis 14. Oktober dauern.

Nahverkehr:

Die S-Bahn Kufstein – Telfs-Pfaffenhofen (S 4) fällt im Streckenabschnitt zwischen Zirl und Telfs-Pfaffenhofen in beiden Fahrtrichtungen aus (ausgenommen sind einig Züge an den Tagesrandlagen).

Für die ausgefallenen Züge ist in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Zirl und Telfs-Pfaffenhofen eingerichtet. Die Abfahrtszeiten der Busse ab dem Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen wurden früher gelegt, um in Zirl die Anschlusszüge nach Innsbruck zu erreichen. Die Buse von Zirl kommen später am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen an.

Die Nahverkehrszüge (S-Bahnen und REX-Züge) verkehren zwischen Innsbruck und Ötztal Bf. bzw. Landeck teilweise zu geänderten Zeiten.

Fernverkehr:

Bei den Fernverkehrszügen (Railjet und Eurocity) müssen zum Großteil im Bahnhof Ötztal die planmäßigen Halte entfallen. Zudem ergeben sich geänderte Fahrzeiten bei den Fernverkehrszügen zwischen Innsbruck und Bregenz.

Im Anschluss an diese Arbeiten verlagern sich die Bautätigkeiten in der Zeit von 15. Oktober bis 15. November auf den westlichen Bereich Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen. Diese Arbeiten erfordern bis zu 7 Minuten frühere Fahrzeit bei einigen Zügen.

Der Club rät allen, sich vor Reiseanritt genau über eventuelle Abweichungen vom Fahrplan zu erkundigen.