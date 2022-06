Die Tiroler Frühjahrsmesse - Sommer Edition

2022 öffnet die Messe Innsbruck vom 9. bis 12. Juni ihr Türen für eine außerordentliche "Tiroler Frühjahrsmesse 2022 - Sommer Edition".

Da rund und um das Messegelände nur begrenzt Parkplätze vorhanden sind, (an Werktagen gebührenpflichtig, maximale Parkdauer 3 Stunden) sollten für die Anreise nach Möglichkeit der Shuttle Bus oder öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden.

Kostenfreier Messe-Shuttle-Bus

Ein Gratis-Messe-Shuttle-Bus fährt täglich ab 08:30 Uhr von der Haltestelle beim Freigelände Olympiaworld im 15-Minuten-Takt zum Messegelände und retour. Die Parkgebühren am Freigelände Olympiaworld betragen pauschal 5 Euro pro Tag. Fahrplan Shuttle-Bus

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die neue ÖBB-Haltestelle "Messe Innsbruck" ist in unmittelbarer Nähe zum Messegelände.



Die Linie 1 hält vor den Eingängen in der Ing.-Etzel-Straße, Haltestelle Messe/Zeughaus. In der Kochstraße, in unmittelbarer Nähe der Messe Innsbruck, befinden sich Haltestellen der Buslinien 4, A und R.