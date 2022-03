Demo "Klimastreik" am 25.3. in Innsbruck

Am Freitag, 25.03.2022, findet in der Zeit von 13 bis voraussichtlich 18 Uhr eine Demo "Weltweiter Klimastreik" in Innsbruck statt. Mit vorübergehenden Sperren und Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.

Geplante Route:

Marktplatz - Innrain – Herzog-Friedrich-Straße - Marktgraben - Burggraben - Franziskaner-Platz - Universitätsstr. - Sillgasse - Museumstr. - Brunecker-Str. - HBF - Salurner-Str. – Maria-Theresien-Straße. - Anichstraße - Bürgerstraße - Innrain - Marktplatz

