Bezirksgruppe Landeck

Bei Interesse für eine Veranstaltung, bitte um frühzeitige Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl.

Beachten Sie bitte den Anmeldeschluss!

Für die Anmeldung ist eine Anzahlung erforderlich!

Die Reihung der Sitzplätze in einem Bus erfolgt immer nach Anmeldung.



Anmeldung und nähere Informationen im Stützpunkt Zams, Hauptstraße 10, 6511 Zams,Telefon 05442/63261 Veranstaltungen und Bilder der Bezirksgruppe sind auch in Landeck im Anschlagkasten an der Bushaltestelle im Kreuzungsbereich Innparkplatz-Malserstraße veröffentlicht.



Programmänderungen vorbehalten.