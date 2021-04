Ausreisetestpflichten Tirol

Aus folgenden Tiroler Regionen besteht Coronavirus-Ausreisetestpflicht (Ausreise nur mit negativem Coronatest):

NORDTIROL:

Für ganz Nordtirol

– also Tirol ohne Osttirol – (und mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz im Bezirk Reutte) ist eine Ausreisetestpflicht verhängt. Die Testpflicht gilt für Personen mit Wohnsitz in Nordtirol sowie für Personen, die sich durchgehend über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden in Nordtirol aufgehalten haben. Personen mit Wohnsitz in Nordtirol, die aus Nordtirol auspendeln, sind damit von der Testpflicht umfasst. Die Ausreisetest für ganz Nordtirol gelten vorerst bis einschließlich 14. April

Zusätzlich Bezirk Kufstein:

Zusätzlich benötigt man einen Test, wenn man vom Bezirk Kufstein in einen anderen Nordtiroler Bezirk fährt. Von Kufstein kommend benötigt man für jede außerbezirkliche Fahrt einen Test. Auch hier gilt: Die Testpflicht gilt für Personen mit Wohnsitz im Bezirk sowie für Personen ohne Wohnsitz im Bezirk, wenn sie sich dort durchgehend über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden aufgehalten haben. Die Ausreisetestpflicht für den Bezirk Kufstein gilt vorerst bis 14. April.

Zusätzlich Gemeinden Fulpmes im Stubaital und Weißenbach am Lech.

In der Gemeinde Fulpmes gilt dieAusreisetestpflicht vorerst bis 18. April, in der Gemeinde Weißenbach am Lech vorerst bis 19. April.

OSTTIROL:

Auch für drei Osttiroler Gebiete wurde seit11. April eine Ausreisetestpflicht verhängt:

1) Das Gebiet der Gemeinden Prägraten am Großvenediger und Virgen, 2) Das Gebiet der Gemeinden Sillian, Heinfels, Außervillgraten und Innervillgraten. 3) Das Gebiet der Gemeinden Anras, Abfaltersbach, Assling und Leisach.

(Hier ist jeweils das Verlassen des Gebietes relevant, für Fahrten zwischen den Gemeinden desselben Gebietes ist kein Test vorzulegen).

Die Ausreisetestpflichten in diesen Gebieten gelten seit Sonntag, 11. April bis vorerst inklusive 21. April.

Detailinfos zu den Ein- und Ausreisebestimmungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen hier.

Eine Durchreise durch die betroffenen Gemeinden ohne Zwischenstopp ist ohne Test möglich. Für Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr gilt die Testverpflichtung nicht.