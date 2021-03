Ausreisetestpflicht für Nordtirol und Bezirk Kufstein seit 31. März

NEU: Seit Mittwoch, 31.03.2021, 0:00 Uhr, bis Mittwoch, 14.04.2021, 24:00 Uhr, ist eine Ausreisetestpflicht für ganz Nordtirol und noch zusätzlich für den Bezirk Kufstein umgesetzt.

Für ganz Nordtirol – also Tirol ohne Osttirol – (und mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz im Bezirk Reutte sowie dem Rißtal - liegt im Gemeindegebiet Vomp und Eben am Achensee ) ist die Maßnahme verhängt. Die Testpflicht gilt für Personen mit Wohnsitz in Tirol sowie für Personen, die sich durchgehend über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden in Tirol aufgehalten haben. Personen mit Wohnsitz in Tirol, die aus Tirol auspendeln, sind damit von der Testpflicht umfasst.

ZUSÄTZLICH benötigt man einen Test, wenn man vom Bezirk Kufstein in einen anderen Nordtiroler Bezirk fährt. Das bedeutet, dass man für eine Fahrt vom Bezirk Innsbruck Land nach Landeck keinen Test haben muss, sehr wohl aber von Innsbruck Land oder Landeck nach Lienz. Von Kufstein kommend benötigt man für jede außerbezirkliche Fahrt einen Test. Auch hier gilt, wie auch im Bezirk Schwaz: Die Testpflicht gilt für Personen mit Wohnsitz im Bezirk sowie für Personen ohne Wohnsitz im Bezirk, wenn sie sich dort durchgehend über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden aufgehalten haben.

Die Ausreisetestpflicht für den Bezirk Schwaz wurde bis 8. April verlängert. Ausgenommen sind das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee. Nähere Informationen dazu hier.

Die Ausreisetestpflicht für Arzl im Pitztal (Bezirk Imst) und Virgen (Bezirk Lienz) wurde ebenfalls bis 1. April verlängert.

Bis vorerst 4. April wurde für die Gemeinde Elbigenalp die Ausreisetestpflicht verlängert.

Detailinfos zu den Ein- und Ausreisebestimmungen hier.

Eine Durchreise durch die betroffenen Gemeinden ohne Zwischenstopp ist ohne Test möglich. Für Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr gilt die Testverpflichtung nicht. Auch der Güterverkehr ist ausgenommen.