Änderungen im Bahnverkehr

Wegen Bauarbeiten wird für die Züge zwischen Budapest - Wien - Salzburg von 18. Juli bis 4. September ein Sonderfahrplan eingerichtet. In Salzburg wird es im Bereich Neumarkt-Köstendorf zu Umleitungen kommen. Für Reisende aus Tirol und Vorarlberg hat dies zur Folge, dass die Fernverkehrszüge um bis zu 30 Minuten später in Wien ankommen bzw. in Wien um bis zu 30 Minuten früher Richtung Westen abfahren.

Vier Baustellenfenster der Deutschen Bahn (DB) auf dem Korridor zwischen Salzburg und Kufstein haben ebenfalls Auswirkungen auf den Fernverkehr zwischen Vorarlberg und Wien:

10. bis 16. Juli

• Fernverkehrszüge aus bzw. nach Zürich verkehren laut Fahrplan über die Korridorstrecke

• Fernverkehrszüge aus bzw. nach Bregenz werden zwischen Wörgl und Salzburg im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

24. bis 26. Juli

• Fernverkehrszüge aus bzw. nach Zürich verkehren laut Fahrplan über die Korridorstrecke

• Fernverkehrszüge aus bzw. nach Bregenz werden zwischen Wörgl und Salzburg im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

31. Juli bis 03. August

• Fernverkehrszüge aus bzw. nach Zürich werden über Zell am See umgeleitet (es muss mit einer Fahrzeitverlängerung von rund 80 Minuten gerechnet werden)

• Fernverkehrszüge aus bzw. nach Bregenz werden zwischen Wörgl und Salzburg im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

13. bis 30. Oktober

• Fernverkehrszüge aus bzw. nach Zürich verkehren laut Fahrplan über die Korridorstrecke

• Fernverkehrszüge aus bzw. nach Bregenz werden zwischen Wörgl und Salzburg im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.