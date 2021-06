Teilnahmebedingungen „#giveBEESachance“-Gewinnspiel

Facebook- und Instagram-User werden dazu aufgefordert, Fotos oder Videos von ihren schönsten, selbst gepflanzten oder zur Verfügung gestellten, Lebensräumen für Bienen zu teilen, indem sie diesen Content als Beiträge auf Facebook oder Instagram, als Story auf Instagram oder als Kommentar unter dem Gewinnspielposting veröffentlichen. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen der ÖAMTC und sein Kooperationspartner „BioBienenApfel“ (Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH, FN 223852w, Fruturastraße 1, 8224 Harl bei Kandorf) im Text und/oder Bild/Video verlinkt werden. Die teilnehmenden User erklären sich dazu bereit, dass ihre Fotos und Videos über die Laufzeit des Gewinnspiels hinaus zeitlich unbeschränkt in einem „Best of“-Album sowie im Rahmen eines Einzelpostings auf der ÖAMTC Facebook- und Instagramseite mit Creditangabe zu sehen sein dürfen.

Teilnahmeschluss des Gewinnspiels ist der 27.08.2021, 12 Uhr. Die Verständigung der Gewinner:innen findet am 30.08.2021 statt. Als Gewinne stehen 3x1 Bienen-Packages, die aus einem Bio Bienenwachstuch-Set von hey bee OG, FN 519183f, Grenzgasse 111/1/3, 2340 Maria Enzersdorf und einem Bienenhotel von WUK Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, ZVR: 53513364, Währinger Straße 59, 1090 Wien bestehen, bereit. Die Auswahl und Entscheidung über die GewinnerInnen trifft eine ÖAMTC-interne Jury, die drei Fotos oder Videos auswählt. Der oder die Gewinner:innen werden am 30.08.2021 schriftlich per persönlicher Nachricht auf dem jeweiligen Social Media Kanal (via Facebook oder Instagram) und anschließend noch per E-Mail verständigt. Im Rahmen der Kontaktaufnahme über Social Media werden der Vor- und Nachname, E-Mailadresse sowie die Wohnadresse von den Gewinnern nachgefragt, damit die Gewinne durch den ÖAMTC zugesendet werden können. Diese Daten bleiben ausschließlich beim ÖAMTC und werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Sollte sich ein(e) GewinnerIn nicht innerhalb von 24h auf unsere Nachricht melden, wird ein(e) ErsatzgewinnerIn ausgewählt und verständigt.

Die Teilnahme ist nur via Facebook unter https://www.facebook.com/ und https://www.instagram.com/ möglich und erfolgt durch Upload eines Bildes oder eines Videos und Verlinkung (wie oben beschrieben) auf einem der beiden Kanäle. Pro Social Media Kanal und Person ist nur eine Teilnahme möglich. Ausgenommen sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des ÖAMTC und der am Gewinnspiel beteiligten Partnerunternehmen Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH und hey bee OG, sowie deren Angehörige. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftwechsel geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der ÖAMTC übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen durch technische Unzulänglichkeiten wie z.B. Verbindungsstörungen etc. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. ÖAMTC ZVR 730335108

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram von Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.