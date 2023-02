Sturm und Schneefall: Verkehrsbehinderungen

Anhaltende Schneefälle und ein Wintersturm bringen auch am Freitag in weiten Teilen Österreichs Verkehrseinschränkungen mit sich.



Während aufgrund von Plusgraden in den Niederungen verbreitet Regen herrscht, kommt in den Bergen weiter Schnee hinzu.

Über viele Bergstraßen wurden Kettenpflichten verhängt.

In Wien, Niederösterreich und dem Nordburgenland toben derzeit Orkanartige Sturmboen.



Die zunehmende Lawinengefahr führte ebenfalls zu Sperren, so waren am Freitag Filzen- und Dientner Sattel im Zuge der B164, die B138, Pyhrnpass Straße zwischen Spital am Pyhrn und Liezen oder auch die B24, Hochschwabstraße im Bereich Greith nicht befahrbar.



In den Mittagsstunden wurde eine Sicherheitssperre für die Zufahrt zum beliebten steirischen Skigebiet Planneralm verhängt, die vorerst bis Samstag Mittag gelten soll.

Fuß vom Gas und Abstand halten

Die Clubexpertinnen und -experten appellieren an alle, die mit dem Auto unterwegs sind, sich unbedingt der Wetterlage anzupassen. Es haben sich schon schwere Unfälle ereignet.

Informationen über aktuelle Verkehrslage und Straßenzustand

I