"Stopp Corona" - Die Warn-App des Österreichischen Roten Kreuz

Das Virus ist noch in Österreich, auch wenn die Zahlen der Infektionen und Erkrankungen stark gesunken sind. Werden Neuansteckungen nicht frühzeitig entdeckt, können sich neue Infektionscluster entwickeln. Die Stopp Corona-App des Roten Kreuz kann dabei helfen, eine zweite Welle zu verhindern. Sie kann Menschen frühzeitig warnen und dazu beitragen, Infektionskettenzu unterbrechen.

Wie funktioniert die App?

Die App führt über die Bluetooth-Schnittstelle der Handys ein elektronisches Kontakttagebuch, mit dem anonymisiert aufgezeichnet wird, mit wem der jeweilige User in der Vergangenheit Kontakt hatte. Schlägt dann einer der User wegen eines positiven Tests oder eines Verdachtsfalls Alarm, werden all dessen via App aufgezeichneten Kontakte ebenfalls anonymisiert verständigt. Diese können dann Maßnahmen gegen eine (unbemerkte) weitere Verbreitung des Virus ergreifen.



Alle Fragen rund um die App, etwa zum Datenschutz oder zum Umgang mit einer Warnung vor einer möglichen Infektion findet man auf der offiziellen Website www.stopp-corona.at.