Vom 21. und 23. April rollen wieder die Oldtimer durch die Süd- und Oststeiermark. Egal ob Bugatti, Bentley, Aston Martin, Maserati oder Jaguar – bei der Südsteiermark Classic ist für Liebhaber historischer Autos sicher etwas dabei.

Am Donnerstag startet die Rallye mit Platschbergrennen und Adem Rundkurs um das ÖAMTC Fahrtrechnikzentrum Lang/Lebring. Am Freitag geht es von Gamlitz über den gesperrten Rechberg (B64) zur Teichalm, retour geht es über Bad Waltersdorf und Lödersdorf. Der Samstag steht ganz im Zeichen der südsteirischen Weinstraße. Als krönender Abschluss findet in Gamlitz der Welsch-Grand-Prix statt.

Dabei stehen wieder Sonder- und Einzelprüfungen auf dem Programm. Für die Dauer der Rennen werden die Strecken, unter anderem auch Bundesstraßen, jeweils gesperrt:



B64 (Rechberg Straße) zwischen dem Hoaterwirt bei Schrems und der Rechberghöhe am Freitag, 22. April, 09:30 Uhr und 12.15 Uhr



B69 (Südsteirische Grenzstraße) in Gamlitz am Samstag, 23. April, 16.00 – 19.30 Uhr. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.



Die Kirchengassse in Gamlitz ist von Donnerstag, 7.00 Uhr bis Samstag, 19.30 Uhr nicht befahrbar.







