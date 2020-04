Steiermark: Baustellensaison wird eingeläutet

Murtal Schnellstraße (S36):

Ab dem 20. April ist das Baulos zwischen Zeltweg und Judenburg aktiv. Zunächst werden die 2,5 Kilometer Richtung Scheifling erneuert, danach die Richtungsfahrbahn St. Michael.

Semmering Schnellstraße (S6):

Die Sanierungsarbeiten zwischen Krieglach und Wartberg beginnen am Montag, 20. April. Das aufwändige Projekt – in diesem Abschnitt sind unter anderem auch 31 Brücken zu sanieren sowie der Lärmschutz zu erneuern - ist in zwei Phasen unterteilt. Die erste wird heuer umgesetzt (Richtung St. Michael), die zweite dann im Jahr 2021.

