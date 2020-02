Skiflugweltcup am Kulm

Staupunkte:

Erfahrungsgemäß reisen die meisten Skiflugfans sowohl am Samstag als auch am Sonntag bereits in der Früh an, ein Großteil über die Ennstal Straße (B320).

Besonders im Kreuzungsbereich der Ennstal- mit der Salzkammergut Straße (B320/B145) bei Trautenfels sollte man mit Staus rechnen. Außerdem könnte es ab dem A9-Zubringer Selzthal bis Wörschach zu Verzögerungen kommen.

Flüssiger dürfte der Verkehr bei der Anreise auf der B145 von Oberösterreich über den Pötschenpass fließen, man sollte jedoch zwischen Bad Mitterndorf und Krungl eine längere Fahrzeit einplanen.

Für alle, die am Wochenende unterwegs sind, aber nicht zum Kulm wollen, empfehlen wir großräumiges Ausweichen.

Weiterführende Links

Alle Steiermark-News

Verkehrsmeldungen Steiermark

HP: Wir sind Kulm