Silvesterlauf in Graz

Am 31.12.2019 werden in Graz rund 20.000 Teilnehmer beim Silvesterlauf an den Start gehen. Die Laufstrecke, die heuer adaptiert wurde, ist am frühen Nachmittag gesperrt.

Bereits um 14.00 Uhr wird der Lendkai wegen der Aufbauarbeiten für den Start- und Zielbereich auf Höhe Mariahilfer Platz gesperrt.

Von 14.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr sind alle Straßenzüge für den Individualverkehr unpassierbar:

Lendkai (Höhe Mariahilfer Platz) - Buhnengasse - Neubaugasse - Radgasse - Floßlendstraße - Kalvarienbrücke - Schwimmschulkai - Elise Steininger Steg (Unterführung Keplerbrücke/Ostseite) - unmittelbar nach Einmündung der Rampe in den Radweg Kaiser-Franz-Josef-Kai auf die Fahrbahn des Kaiser-Franz-Josef-Kais - Sackstraße - Hauptplatz - Murgasse - Marburger Kai - Tegetthoffbrücke - Grieskai - Lendkai – Mariahilfer Platz.

Für den Bambinilauf sind weiters Südtiroler Platz - Mariahilfer Straße und Stigergasse gesperrt.

Die Holding Graz Linien stellen den Betrieb der Straßenbahnbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 von 13.30 - 16.30 Uhr ein. Für die betroffen Linien wird ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Buslinie 67 wird ab 14.00 Uhr umgeleitet.

Weiterführende Links:

Verkehrsmeldungen Steiermark

Alle Steiermark-News

Holding Graz