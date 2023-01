Planai Classic bis 14. Jänner

Autofahren wie früher, als von Elektroautos noch keine Rede war. Das ist die Planai Classic Rallye in der Steiermark, die noch bis bis 14. Jänner 2023 die Oldtimer-Rallye Saison eröffnet. Zum Wettfahren treten Oldtimer bis Baujahr 1972 an.

Mit einer Strecke von über 240 km und zahlreichen Sonderprüfungen, in denen es gilt den 40er Schnitt einzuhalten, wird die Planai-Classic die Oldtimer und ihre Piloten wieder ans Limit bringen.

Der Eintritt für Besucher ist kostenlos. Bei der An- und Abreise muss auf der Ennstalstraße (B320) zwischen der A9 und Wörschach, sowie im Nahbereich von Gröbming und Schladming mit Verzögerungen gerechnet werden.

Programm:

Freitag, 13. Jänner 2023 Schladming-Dachstein-Prolog

08:30 – 09:30 Freies Training | Trabrennbahn Gröbming (bei passender Wetterlage)

09:30 Startaufstellung | Hauptstraße Gröbming

10:00 Start | Hauptstraße Gröbming

Mitterberg | Stein an der Enns | Michaelerberg | Pruggern

10:30 Passierkontrolle | Kollerwirt Assach

Gössenberg | Weissenbach | Ramsau

11:25 Bergprüfung Dachsteinstraße | Mautstation Ramsau am Dachstein

12:45 Re-Start | Dachstein

Untere & Obere Leiten | Vorberg | Pichl

13:30 Forstauer Wirt | Forstau Mittagsrast

15:00 Re-Start Forstau

Preunegg | Rohrmoos

15:30 Zeitkontrolle | Hauptplatz Schladming, Kaffee-Stopp am Wetzlarer Platz

16:00 Re-Start | Wetzlarer Platz

Preunegg | Ramsau/Rössing | Seewigtal

17:15 Passierkontrolle | Grafenwirt Aich

Pruggern | Moosheim

17:30 Zielankunft | Trabrennbahn Gröbming

ab 17:00 Uhr Night – Challenge auf der Trabrennbahn

Zuschauer werden gebeten, ihr Auto im Zentrum Gröbming oder beim MEZ zu parken und zu Fuß zur Rennbahn zu kommen.

Samstag, 14. Jänner 2023 Alpenflugplatz Niederöblarn

09:00 Eintreffen der Teilnehmer

09:30 Sonderprüfung 1. Lauf

10:30 Sonderprüfung 2. Lauf

11:30 Sonderprüfung 3. Lauf

Mittagessen im Clubhaus

13:00 Start | Alpenflugplatz Niederöblarn

Gritschenberg | Altirdning

13:30 Passierkontrolle | Dorfplatz Öblarn

13:55 Passierkontrolle | Gröbming

Assach | Weissenbach | Schladming

Planai Bergprüfung

14:45 1. Lauf Planai Bergprüfung | Mittelstation Kessleralm

16:00 2. Lauf | Ziel Planaihof

17:00 Gemeinsame Talfahrt und Einfahrt im Planai-Stadion

anschl. SIEGEREHRUNG | Hohenhaustenne Schladming **

Zuschauer werden gebeten mit der Gondelbahn bis zur Mittelstation aufzufahren!

