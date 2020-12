ÖBB mit neuem Fahrplan

Am Donnerstag wurde der neue Fahrplan der ÖBB präsentiert, der mit 13. Dezember in Kraft tritt. Das aktuelle Angebot von Bus und Schiene bleibt bestehen und wird noch erweitert. Die Ticketpreise bleiben unverändert.

Im Fernverkehr wird die Anbindung an Wien ausgebaut. Es werden zusätzliche Abend- und Frühverbindungen eingeführt. An Wochentagen startet der erste Zug nach Wien künftig bereits um 4:14 Uhr, der letzte Zug zurück nach Graz geht um 22:58 Uhr. Ennstal, die in Graz um 8.17 Uhr ankommt“, so Peter Wallis, Regionalmanager Personenverkehr AG Steiermark.

Bei der Thermenbahn wird es zu den täglichen Direktverbindungen nun auch an Samstagen eine zusätzliche Zugverbindung zwischen Hartberg und Fehring geben. Auch auf der steirischen Ostbahn werden an Sonn- und Feiertagen mehr Züge geführt. Weiters wird es eine zusätzliche Zugverbindung ins Ennstal geben. Auch Pyhrn- und Salzkammergutbahn bekommen eine zusätzliche Abendverbindung.

