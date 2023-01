Nightrace und Riesentorlauf in Schladming

Rund 45.000 Besucher werden am Dienstag, 24. Jänner, den legendären Nachtslalom der Herren in Schladming live verfolgen. Dazu übernimmt die Stadt den Weltcup-Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen, der am 25. Jänner auf der Planai ausgetragen wird. Mit Staus auf den Zufahrten ist zu rechnen, man sollte möglichst früh anreisen oder das Öffi-Angebot nutzen.

Anreise mit dem Pkw:

Zur Entzerrung der Besucherströme wartet Schladming bereits am Montag mit einem Rahmenprogramm auf: Promi-Rennen und Party in der Weltcup Meile sorgen für Unterhaltung jener Gäste, die schon am Vortag anreisen.

Ein Großteil der Zuschauer wird dennoch erst am Dienstag erwartet. Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Ennstal muss man bereits am frühen Nachmittag rechnen. Besonders Zuseher, die über die Pyhrn Autobahn nach Schladming fahren, sollten ein großzügiges Zeitpolster einplanen: Erfahrungsgemäß bauen sich vom A9-Zubringer Liezen bis Weißenbach immer wieder Staus auf. Verschärfend auf die Stau-Situation wird sich von Graz kommend die Baustelle vor dem Gleinalmtunnel auf der A9 auswirken. Von Linz kommend sollte man Verzögerungen wegen des Baustellenbereichs zwischen St. Pankraz und Windischgarsten einkalkulieren.

Vor Ort erleichtern Hinweisschilder, die zu den Stellflächen leiten, die Orientierung. Es stehen genügend Stellflächen zur Verfügung. Von dort erreicht man das Planai-Stadion in 10 bis 15 Minuten zu Fuß.

Die Abreise sollte heuer weniger Staus bringen, da etliche Gäste auch den Riesenslalom sehen werden. Dennoch sollten Gäste nach Ende des zweiten Durchgangs noch etwas abwarten, erfahrungsgemäß beruhigt sich die Verkehrssituation erst einige Zeit nach dem Rennen.

Anreise mit Öffis:

Für eine stressfreie An- und Abreise können Gäste auf Öffis umsteigen. Speziell ab Graz gibt es zahlreiche Zugverbindungen, eine Sitzplatzreservierung wird unbedingt empfohlen.

Die Regiobahn bieten ab Wien einen Sonderzug mit Zustiegsmöglichkeiten entlang der Strecke an. Der Partyzug startet um 11.07 Uhr am Hauptbahnhof, retour geht es um 22.50 Uhr ab Schladming.

Zudem wird der Regionalverkehr im Ennstal verstärkt. Die ÖBB-Postbusse fahren am Dienstag in kürzerer Taktung, Planaibus und RVB haben auch für den Riesentorlauf am Mittwoch Bus-Shuttles im Angebot.

ÖAMTC-Pannenhilfe verstärkt:

Um im Falle einer Panne rasch für Hilfe zu sorgen, stehen zusätzliche Pannen- und Abschleppwagen vor Ort bereit. Die Pannenhilfe ist unter der Rufnummer 120 (ohne Vorwahl) rund um die Uhr erreichbar.