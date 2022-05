Narzissenfest in Altaussee

Der Weg zum Blumenkorso

Trotz des bunten Rahmenprogramms, das bereits am Mittwoch mit einem Frühlingskonzert startet,werden die Schaufahrten am Sonntag die meisten Gäste anziehen.

Der Korso findet am 29. Mai in Altaussee statt. Ab 13.00 Uhr ziehen die Boote mit den kunstvollen Narzissenfiguren von der Jausenstation Kahlseneck zum Strandcafé und wieder zurück zum Seepark.

Das Festgelände ist ab 9.00 Uhr geöffnet. Ein buntes Programm mit Künstlern vom magischen Ring Austria und Musik sorgt für Unterhaltung.

Für Besucher, die mit dem eigenen PKW anreisen, stehen Stellplätze in Altaussee zur Verfügung. Das Festgelände befindet sich in Gehdistanz.

Reisebusse werden in Bad Aussee, Ortsteil Unterkainisch parken. Die Gäste werden mit kostenlosen Shuttlebussen des Veranstalters nach Altaussee und retour befördert.

Am Sonntag haben Passagiere aller ankommenden Züge der ÖBB bis 12.16 Uhr ebenfalls die Möglichkeit mit den Shuttlebussen (Haltestelle ist beim Postamt Bad Aussee) des Veranstalters nach Altaussee zum Narrzissenkorso und bis spätestens 17.00 Uhr retour zu fahren.

Verzögerungen bei der Anreise einplanen

Staus werden am Sonntag nicht ausbleiben, da nach den Absagen in den letzten beiden Jahren besonders viele Gäste erwartet werden. Je früher die Anreise also erfolgt, umso größer ist die Chance, schneller ans Ziel zu gelangen.



Erfahrungsgemäß wird neben der Salzkammergut Straße (B145) das Ennstal stark überlastet sein. Mit Staus muss auf der gesamten B320 abschnittsweise gerechnet werden. Gäste, die über die A9 (Pyhrn Autobahn) anreisen, sollten ein zusätzliches Zeitpolster einplanen: Vor dem Gleinalmtunnel in der Steiermark und der Tunnelkette Klaus in Oberösterreich ist am Wochenende mit Staus zu rechnen.

